Voor een optimaal gebruik van de Android-vingerafdruklezer

Velen worstelen al sinds het begin der dagen met de onbetrouwbaarheid van vingerafdruklezers op Android-smartphones. Goed nieuws! Hier zijn een paar oplossingen gevonden. Vingerafdruklezers bieden een snelle en handige manier om Android-smartphones te ontgrendelen. Tenminste, als deze werken.

Als je een baan hebt waarbij je met je handen werkt, heb je misschien gemerkt dat de vingerafdruklezer wat onbetrouwbaar kan zijn, waardoor er verschillende stoten van de vleesnugget nodig zijn om te kunnen werken. Het duurt slechts een extra seconde, maar het is een irritatiefactor als het gaat om het ontgrendelen.

Het probleem

Het probleem is dat vingerafdrukken verslijten en veranderen als je met je handen werkt. Deze verandering is niet genoeg om bij de politie met een misdrijf weg te komen, maar de slijtage ne schaafwonden kunnen genoeg zijn om de scanner van de wijs te brengen.

Als je met je handen buitenshuis of als technicus werkt, is dit een probleem. Ook mensen met een met veeleisende hobby’s zoals rotsklimmen of CrossFit kunnen hier echter tegenaan lopen. Dus wat kun je verder doen om dit probleem te omzeilen, behalve het aannemen van een hand-dubbelganger (aannemende dat iedereen de Friends aflevering kent waarbij Joey dacht zijn handtweeling gevonden te hebben)? Er zijn drie mogelijke oplossingen voor dt probleem.

#1: Geef Android de middelvinger

Letterlijk. Gebruik de vingerafdrukken van je middelvinger. Zeker, het is even wennen, maar aangezien de afdrukken op de middelvinger minder beschadigd raken, is het zeker de moeite waard. Deze optie is vooral handig voor Android-smartphones die de vingerafdruklezer op de achterkant hebben.

#2: Gebruik de zijkant van een vinger

Gebruik in plaats van de toppen van de vingers de zijkanten, vooral de duim. Ook dit is een plek die minder schade oploopt. Deze optie is goed voor smartphones met zijwaarts gemonteerde vingerafdruklezers.

#3: Bespeel het systeem

Een andere truc die goed kan werken is om dezelfde vinger gedurende een bepaalde periode meerdere malen in te registreren met de vingerafdruklezer. Op deze manier leert het apparaat je vingerafdruk te lezen, ondanks de willekeurige schaafwonden en littekens die je gedurende de tijd kunt krijgen. Deze truc is handig voor degenen die de vinger die ze gebruiken om hun smartphone te ontgrendelen niet willen veranderen.

Waarvoor kun je een vingerafdruk gebruiken?

Als eerste de optie waarvoor de vingerafdruk het meeste voor wordt gebruikt; het ontgrendelen van de telefoon. Maak je echter geen zorgen, er is altijd een optie om naast de vingerafdruk ook een code in te stellen, zodat je altijd je telefoon kunt gebruiken. De vingerafdruk is eerder een handig hulpmiddel. Zo kan het je ook helpen om wachtwoorden sneller in te vullen. Hiervoor maakt het niet uit wat voor site je gebruikt, of het nou een email is, een online gokkast, of een forum waar je graag berichten op plaatst. De enige voorwaarde is dat het wachtwoord is opgeslagen in de sleutel. Makkelijker kan dus eigenlijk bijna niet.

Hoe stel je een vingerafdruk in?

Dit verschilt natuurlijk per toestel, maar dit gaat altijd bij de instellingen en dan vooral de beveiligingsinstellingen. Het is vrij simpel om dit in te stellen, maar het is begrijpelijk als je hier de eerste keer hulp bij nodig hebt.