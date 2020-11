Xiaomi Introduceert Volgende Week De Poco M3

Xiaomi is van plan om volgende week een nieuwe Poco-smartphone te introduceren. De Poco M3 zal op 24 november worden gepresenteerd, maar een aantal specificaties weten we mogelijk nu al.

Poco is een submerk van Xiaomi die bestaat uit voordelige smartphones met krachtige specificaties. Op 24 november zal het merk de opvolger van de Poco M2 introduceren. De website Gizmochina claimt al verschillende specificaties te weten. Zo zou de Poco M3 onder andere beschikken over een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het scherm zou 6,53-inch groot zijn en een kleine notch hebben voor een 8MP selfie-camera. Achterop zit een 48MP camera en de accu heeft een indrukwekkende capaciteit van maar liefst 6000 mAh.

Het is nog onduidelijk of de Poco M3 ook in Nederland op de markt verschijnt, aangezien de Poco M2 hier niet verkrijgbaar is. Andere Poco-smartphone zijn echter wel uitgebracht in de Benelux, dus het is mogelijk dat de Poco M3 ook naar ons land komt.

via [androidplanet]