Updateschema: Deze Huawei-smartphones Ontvangen EMUI 11-update

Huawei heeft bekendgemaakt welke smartphones van het bedrijf een update naar EMUI 11 krijgen. Op het updateschema staan zowel de namen van de toestellen als de releasedatum van de EMUI 11-update.

Op het onderstaande schema zien we welke toestellen van Huawei wanneer een EMUI 11-update ontvangen. Het gaat om de releasedatums voor West Europa. EMUI 11 brengt een hoop nieuwe functies met zich mee waaronder een uitgebreidere Always On Display, een aangepaste interface en verbeterde notificaties. De eerste smartphones kunnen de update in december verwachten.

We zien dat de volledige P40-serie en de Mate 30 Pro in december de EMUI 11-update ontvangen. In januari komt de update ook binnen op de opvouwbare Mate Xs. In het eerste kwartaal van 2021 rolt de update uit naar de Mate 20-serie, de P30-serie, de Nova 5T, de MatePad Pro en de MediaPad M6 (10,8 inch).

via [droidapp]