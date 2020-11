Xiaomi Werkt Aan Redmi Note 9 5G en Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi lijkt te werken aan twee nieuwe toestellen voor in de Redmi Note-serie. Het gaat om twee 5G-smartphones die zijn opgedoken bij de keuringsinstantie TENAA. We weten nog niet in welke landen de Redmi Note 9 5G en Redmi Note 9 Pro 5G in de winkels komen te liggen.

Xiaomi wil de Redmi Note 9-serie uitbreiden met twee toestellen die ondersteuning hebben voor 5G. Op de onderstaande afbeelding zien we de Xiaomi Redmi Note 9 5G, die volgens de gelekte informatie is uitgerust met een 6,53-inch IPS Full HD+ LCD-scherm, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen, een MediaTek Dimensity 800U-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens.

Op de volgende afbeelding zien we de Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant lijkt op de Xiaomi Mi 10T Lite. Zo heeft de smartphone een 6,67-inch scherm met een een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 750G-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4820 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een 16MP selfie-camera. Details over de rear-camera ontbreken nog, maar die zullen ook wel hetzelfde zijn als die van de Mi 10T Lite.

Momenteel weten we alleen dat de Redmi Note 9 5G en Redmi Note 9 Pro 5G in China op de markt verschijnen. Het is nog onduidelijk of we de smartphones in Europa kunnen kopen. Het zal echter niet zo erg zijn als de smartphones niet bij ons in de winkels komen te liggen, aangezien je bij ons al wel de Xiaomi Mi 10T Lite kunt kopen.

via [droidapp]