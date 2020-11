“Microsoft Surface Duo Komt Volgend Jaar Naar Europa”

De opvouwbare Microsoft Surface Duo is inmiddels al weer even in Amerika verkrijgbaar, maar de smartphone is nog niet bij ons te koop. Daar komt volgens de laatste geruchten in 2021 echter verandering in. Microsoft zou de smartphone dan ook in Europa op de markt willen brengen.

We hebben nog geen informatie over een lancering in de Benelux, maar volgens de Duitse website WindowsArea verschijnt de Microsoft Surface Duo in 2021 in Duitsland op de markt. Een exacte releasedatum heeft de bron niet. De website weet alleen te melden dat de opvouwbare smartphone ergens tussen het begin van de lente tot het midden van het jaar zal worden gelanceerd.

Het gaat hier dus enkel over de lancering in Duitsland. We hebben nog geen informatie over de lancering in andere Europese landen. Ook weten we nog niet hoeveel de Microsoft Surface Duo in Europa gaat kosten. In Amerika heeft de smartphone een adviesprijs meegekregen van 1399 dollar. Hierdoor kunnen we in Europa rekenen op een prijs van rond de 1400 euro.

via [androidplanet]