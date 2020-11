OnePlus 7 En 7 Pro Ontvangen OxygenOS 10.0.10-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro. De OxygenOS 10.0.10-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van november 2020.

OxygenOS 10.0.10 is een relatief kleine update, maar brengt wel een aantal belangrijke verbeteringen met zich mee. Ten eerste installeert de update de beveiligingspatch van november 2020, waardoor de smartphones weer wat beter beveiligd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Als we naar de changelog kijken zien we dat de statusbalk die te zien is tijdens het bellen is geoptimaliseerd en dat een bug in de telefoon-app is opgelost.

De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat voordat iedereen de update kan downloaden. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

Changelog System – Optimized the user experience of the status bar in the call scene to reduce mis-touches

– Updated GMS package to 2020.08

– Updated Android Security Patch to 2020.11

– Fixed small probability flashback issue with Phone app

via [droidapp]