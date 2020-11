Opvolger Samsung Galaxy Buds Krijgt Geen “Boonvorm”

Samsung werkt aan de opvolger van de volledig draadloze Galaxy Buds oordopjes, die mogelijk de naam Galaxy Buds Beyond meekrijgt. Volgens de geruchten krijgen de nieuwe oordopjes onder andere actieve ruisonderdrukking en stapt Samsung af van het “boonvormig” design.

De website SamMobile schrijft dat Samsung de nieuwe oordopjes tegelijk met de Galaxy S21-serie zal introduceren. De Galaxy Buds Beyond krijgt net als de Galaxy Buds Live ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking. Het design zal wel anders zijn, want Samsung kiest dit keer voor een andere pasvorm. Samsung stapt volgens de bron af van het kenmerkende boonvormige ontwerp en gebruikt bij de Buds Beyond siliconen in-ear-oordopje die beter afsluiten zodat de actieve ruisonderdrukking beter zijn werk kan doen.

Naast betere ruisonderdrukking zou Samsung de oordopjes ook voorzien van betere geluidskwaliteit door onder andere een verbeterde Ambient Mode toe te voegen, aldus SamMobile.

Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt, dus voorlopig gaat het nog om geruchten. Pas na de introductie, die in januari of februari zal plaatsvinden, kunnen wij alle details op een rijtje zetten.

