Wear OS 4 Met Material You-design Rolt Deze Herfst Uit

Google is van plan om deze herfst de nieuwste versie van Wear OS uit te rollen naar de Wear OS-smartwatches. Wear OS 4 brengt onder andere het bekende Material You-design naar de wearables. Ook moet het nieuwe besturingssysteem energiezuiniger zijn.

Wear OS-smartwatches zoals de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 krijgen later dit jaar een nieuwe software-update. De Wear OS 4-update brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Zo moet het besturingssysteem minder energie verbruiken dan de voorgaande versie, wat moet resulteren in een langere accuduur. Ook zal het Material You-design, dat ook aanwezig is op smartphones, worden doorgevoerd naar de smartwatches. Exacte details over dit design hebben we nog niet, maar de website XDA heeft wel de onderstaande screenshots gedeeld.

Daarnaast voegt Google een back-up tool toe die het eenvoudig maakt om over te stappen naar een andere Wear OS-smartwatch. Ook werkt Google samen met Samsung om een systeem te creëren die het eenvoudig maakt om watch faces naar eigen wens in te stellen. Google zal Wear OS 4 waarschijnlijk tegelijkertijd uitbrengen met de Pixel Watch 2 en de Pixel 8.

via [droidapp]