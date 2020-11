Huawei P40 (Pro) En Mate 30 Pro Ontvangen EMUI 11-update

Huawei heeft in september van dit jaar EMUI 11 aangekondigd. De stabiele versie van de nieuwe software-schil rolt nu uit naar de gebruikers van de Huawei P40, P40 Pro en Mate 30 Pro. De EMUI 11-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

EMUI 11 is de nieuwste versie van Huawei’s software-schil voor Android, maar EMUI 11 is nog niet gebaseerd op Android 11. Hierdoor loopt Huawei op dit moment achter op het gebied van Android-versie. Het is nog onduidelijk of Huawei van plan is om Android 11 uit te rollen, aangezien Huawei op een later tijdstip functies van Android 11 wil toevoegen aan Android 10. Dit lijkt een overbodige actie als de fabrikant van plan is om Android 11 uit te rollen.

EMUI 11 brengt onder andere een verbeterde interface met zich mee die een “geïntegreerde cross-device ervaring” moet bieden. De “cross-device ervaring” moet het makkelijker maken om met andere apparaten in het Huawei-ecosysteem te verbinden. Ook is een “Smart Always-On-Display” toegevoegd en zijn er meer privacy-opties beschikbaar. Andere verbeteringen komen we tegen in de notitie-app en de vertaalopties.

EMUI 11 lijkt voorlopig de laatste Android-update te zijn voordat Huawei overstapt op zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS. Wanneer Huawei HarmonyOS zal uitrollen weten we nog niet.

Gebruikers van de Huawei P40 (Pro) en Mate 30 Pro ontvangen een notificatie zodra de EMUI 11-update met versienummer 11.0.0.151 klaarstaat voor hun toestel. De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat je de update kunt downloaden.

via [AW]