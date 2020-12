“OnePlus Komt Volgend Jaar Met OnePlus 9 (Pro) En OnePlus 9E”

Volgens de laatste berichten is OnePlus van plan om in 2021 naast de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro ook de OnePlus 9E te introduceren. De OnePlus 9E is mogelijk een goedkopere uitvoering van de vlaggenschip-smartphone.

Deze informatie is afkomstig van de doorgaans betrouwbare smartphone-insider Max J. In het verleden heeft hij al vaker juiste informatie over OnePlus-smartphones uitgelekt. Op de naam na weten we verder nog niks over de OnePlus 9E. Max J denk dat het om een iets minder krachtige uitvoering van de OnePlus Pro 9 gaat, maar specificaties zijn nog niet uitgelekt.

OnePlus brengt elk jaar steeds meer toestellen op de markt. Voorheen introduceerde de fabrikant alleen een reguliere uitvoering en een Pro-uitvoering van de nieuwste vlaggenschip-smartphone, maar daar komt in 2021 dus mogelijk verandering in. Ook brengt OnePlus sinds kort veel smartphones uit in de Nord-serie, die overigens erg succesvol zijn.

via [androidplanet]