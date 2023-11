Samsung Galaxy A53, Z Flip 5 en Z Fold 5 Ontvangen Android 14-update

Samsung heeft de Android 14-update voor meer toestellen beschikbaar gemaakt. Nadat de nieuwste versie van Android eerder al uitrolde naar de Galaxy S23– en S22-series is de Android 14-update nu ook beschikbaar voor de Galaxy A54, Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5.

Gebruikers van de genoemde smartphones melden dat ze de Android 14-update kunnen downloaden. Android 14 komt samen met de One UI 6-schil en brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van november 2023, zodat de beveiliging van jouw smartphone weer helemaal up-to-date is.

Na de installatie van de update, die meer dan 2GB groot is, kun je gebruikmaken van de vernieuwingen in de interface, waaronder het nieuwe quick panel met de snelle instellingen. Ook kun je de interface meer personaliseren en kun je gebruikmaken van meer beveiliging- en privacy-opties. Je ontvangt een melding zodra je de Android 14-update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

