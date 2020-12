Fitbit Roept Sense-smartwatches Terug Vanwege Hardwareproblemen

Een aantal gebruikers van de Fitbit Sense hebben een berichtje ontvangen van Fitbit waarin staat dat hun smartwatch teruggestuurd moet worden vanwege hardwareproblemen. Het gaat om een probleem met de ecg-functie, waar een beperkt aantal apparaten last van hebben.

Fitbit is begonnen met de terugroepactie nadat verschillende gebruikers over de problemen klaagden op het forum van Fitbit. In een e-mail vraag Fitbit om de Fitbit Sense terug te sturen vanwege niet nader gespecificeerd hardwareprobleem. Gebruikers die dit doen ontvangen een nieuw exemplaar.

Fitbit laat tegenover The Verge weten dat een fout ervoor zorgt dat per abuis een ecg wordt gemarkeerd als inconclusive. De woordvoerder heeft niet laten weten wat er dan precies hardwarematig aan mankeert. Veel gebruikers die een mail van Fitbit hebben ontvangen geven overigens aan dat hun Fitbit Sense gewoon prima lijkt te werken. Ook komt het probleem vrij beperkt voor, want volgens Fitbit zijn er 900 stuks geïdentificeerd met het mogelijke probleem.

via [tweakers]