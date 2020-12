Alle Specificaties Van Nokia 5.4 Gelekt

HMD Global werkt aan de Nokia 5.4 die we mogelijk nog dit jaar te zien krijgen. De specificaties van de smartphone zijn nu echter al uitgelekt door de bekende bron MySmartPrice. De Nokia 5.4 is een budget-toestel met een 6,39-inch scherm.

Volgens de bron beschikt de Nokia 5.4 over een 6,39-inch scherm met een resolutie van 1520 bij 720 pixels en een ronde uitsparing voor een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu die je kunt opladen via de USB-C poort en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens, een dieptelens en een macrolens.

De smartphone draait uit de doos op Android 10 en verschijnt op de markt in de kleuren blauw en paars. Een exacte releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de Nokia 5.3 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 199 euro.

via [androidplanet]