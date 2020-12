Nieuwe Samsung-smartphones Ondersteunen Oude Smartwatches Niet

Smartphones die de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung vanaf 2021 op de markt brengt kunnen niet overweg met een aantal oude smartwatches van het bedrijf. Het gaat in totaal om vijf verschillende smartwatches.

Toestellen die Samsung vanaf 2021 op de markt brengt hebben geen ondersteuning voor een aantal oudere Gear- en Galaxy-smartwatches. Het gaat om de eerste wearables van het bedrijf. Heb je nog een oude wearable en wil je volgend jaar een Galaxy S21 of andere Samsung-smartphone kopen, check dan even of je smartwatch in de onderstaande lijst staat. Deze smartwatches werken namelijk niet met de nieuwste smartphones.

– Galaxy Gear / Gear 1

– Gear 2

– Gear 2 Neo

– Gear S

– Gear Fit

Mensen met een Samsung-smartphone die voor 2021 is uitgebracht kunnen de bovenstaande smartwatches gewoon blijven gebruiken.

