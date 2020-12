Samsung Galaxy S20 FE En Tab S6 Ontvangen Beveiligingsupdate

Samsung heeft twee nieuwe beveiligingsupdates uitgerold. Gebruikers van de Galaxy S20 FE kunnen nu de patch van december 2020 downloaden. De Galaxy Tab S6 ontvangt de patch van november 2020.

Elke maand introduceert Google een nieuwe beveiligingsupdate die meestal bestaat uit enkele tientallen fixes voor beveiligingslekken in Android. Samsung rolt de nieuwste patch nu uit naar de Galaxy S20 FE. De update is 165MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. Gebruikers van de Samsung Galaxy Tab S6 kunnen nu ook rekenen op een nieuwe beveiligingsupdate. De tablet ontvangt echter de patch van vorige maand. De november-patch is 382,29MB groot.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update kan downloaden. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]