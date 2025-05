Nothing Phone (1) Ontvangt Geen Android 16-update

Nothing heeft bekendgemaakt dat de Nothing Phone (1) geen Android 16-update krijgt. Gebruikers van de smartphone kunnen voorlopig nog wel rekenen op beveiligingsupdates.

Heb jij een Nothing Phone (1) en kijk jij uit naar Android 16, dan hebben we geen goed nieuws. Nothing zal de nieuwe versie van Android namelijk niet uitrollen naar de Phone (1), zo schrijft Android Authority. Nothing beloofde bij de introductie van de Phone (1) drie OS-updates en die heeft de smartphone ook gehad. De smartphone verscheen in 2022 op de markt met Android 12 en ontving een update naar Android 13, 14 en 15.

Een extra update naar Android 16 staat niet in de planning, maar gebruikers ontvangen nog ongeveer een jaar lang beveiligingsupdates. Er is dus nog geen enkele reden om dit jaar al een nieuwe smartphone te kopen.

via [tweakers]