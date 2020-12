LG Gaat Zich Focussen Op High-end Smartphones

LG is niet erg succesvol op de smartphonemarkt en noteert al jaren verlies met zijn smartphonetak. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft daarom voor een nieuwe aanpak gekozen. LG gaat zich alleen nog maar richten op het maken van high-end smartphones.

LG zal smartphones die thuishoren in het lagere en middensegment niet meer zelf fabriceren. De productie van deze toestellen zal worden uitbesteed. LG kan zich op deze manier volledig focussen op smartphones in het hogere segment. Er zullen dus nog steeds budget-toestellen met het LG-logo op de markt verschijnen, maar deze toestellen worden door andere bedrijven gemaakt. We kennen deze manier van zaken doen onder andere van Nokia, die zijn smartphones nu laat maken door HMD Global.

Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen van LG en hopen de komende jaren een aantal interessante smartphones te zien. Onlangs introduceerde de fabrikant de LG Wing en de LG Velvet. Bij beide toestellen zien we dat LG zijn best doet om zich te onderscheiden van de rest.

via [droidapp]