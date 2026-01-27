Samsung Galaxy A56, A54, A53 en A26 Ontvangen Januari-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A56, A54, A53 en A26. De januari-update installeert de nieuwste beveiligingspatch, die vorige week ook al uitrolde naar de Galaxy S24-serie, de Z Fold/Flip 7 en de Galaxy A55.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A56, Galaxy A54, Galaxy A53 en de Galaxy A26 kunnen nu de beveiligingsupdate van januari 2026 downloaden. Deze maand duurde het wat langer dan gebruikelijk, maar de beveiliging op deze smartphones is nu weer helemaal up-to-date, zodat jij beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een paar dagen kan duren voordat de januari-update wereldwijd beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

