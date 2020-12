Patent Toont Oppo Smartphone Met Uitneembare Camera-module

Uit een patentaanvraag van Oppo blijkt dat de Chinese fabrikant werkt aan een opmerkelijke smartphone. Het patent beschrijft namelijk een smartphone met een uitneembare camera-module. Via Bluetooth en WiFi kun je de module op afstand bedienen.

Op de smartphonemarkt is het voor bedrijven steeds moeilijker om zich te onderscheiden van de rest. Toch zien we af en toe innovatieve ideeën die een toestel net even wat anders maakt dan de huidige toestellen op de markt. Oppo is een bedrijf die niet bang is om innovatief te zijn en dat zien we terug in het nieuwste patent van het bedrijf.

In een patentaanvraag beschrijft het bedrijf een smartphone waarbij je de camera-module aan de achterkant van de smartphone uit de behuizing kunt halen. Je kunt de module vervolgens draadloos bedienen zodat je betere selfies of foto’s vanuit unieke hoeken kunt maken. De module heeft een ingebouwde accu die het mogelijk maakt om de module als losstaande camera te gebruiken. Via Bluetooth en WiFi blijft de module verbonden met de smartphone.

Het is onduidelijk wanneer en of een Oppo-smartphone met uitneembare camera op de markt zal verschijnen. Het komt namelijk wel vaker voor dat een patent uiteindelijk niet op de consumentenmarkt verschijnt.

