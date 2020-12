Mogelijke Camera-specificaties Van Samsung Galaxy S21 Ultra Gelekt

Op het internet zijn afbeeldingen en details van de Samsung Galaxy S21 Ultra verschenen. De afbeeldingen geven informatie over de camera’s aan zowel de voorkant als aan de achterkant van de smartphone.

Afbeeldingen die door tech-lekker Ice Universe zijn gedeeld tonen de locaties van verschillende lenzen in de camera-module aan de achterzijde van de Galaxy S21 Ultra. De smartphone krijgt volgens de bron een 108MP hoofdlens met pixels van 0,8 micron groot. Naast de hoofdlens vinden we een 12MP Sony IMX563 groothoeklens, een 10MP telelens met 5x zoom en een tweede telelens met 3x zoom. Ook heeft de module een laser autofocus, een led-flitser en een microfoon.

Op een andere afbeelding zien we de voorkant van de smartphone. De randen van het scherm zijn minimaal en de selfie-camera zit in een ronde uitsparing centraal boven in het scherm. Volgens eerdere geruchten gaat het om een 6,8-inch 120Hz-scherm met een WQHD+-resolutie. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 888- of Samsung Exynos 2100-chipset en een 5000 mAh accu. Samsung zal de Galaxy S21-serie in januari of februari officieel introduceren.

via [tweakers]