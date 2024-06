“Realme GT 7 Pro Is Eerste Smartphone Met Snapdragon 8 Gen 4-processor”

Qualcomm zal hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar zijn nieuwste vlaggenschip-chipset introduceren, onder de naam Snapdragon 8 Gen 4. Een hoop fabrikanten gaan deze chipset gebruiken in de nieuwste high-end smartphones en volgens de geruchten is Realme de eerste fabrikant die zo’n high-end smartphone op de markt brengt.

Fabrikanten als Samsung en OnePlus bringen ieder jaar nieuwe vlaggenschip-smartphones op de markt die gebruikmaken van de nieuwste Snapdragon 8-processor. Momenteel maken deze high-end smartphones gebruik van de Snapdragon 8 Gen 3-chipset, maar Qualcomm brengt eind dit jaar waarschijnlijk de Snapdragon 8 Gen 4 uit. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Digital Chat Station is de Realme GT 7 Pro de eerste smartphone die met deze Snapdragon 8 Gen 4-chipset is uitgerust.

De Realme GT 7 Pro verschijnt in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt en volgens de geruchten beschikt de smartphone verder over een ltpo-amoled-scherm met een 1,5K-resolutie, 16GB werkgeheugen, tot 1TB opslagruimte, een 50MP periscopische telelens en een silicon anode battery. Een dergelijke batterij kan meer energie vasthouden in een kleiner formaat.

via [androidplanet]