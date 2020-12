Voordelige 5G-smartphone Oppo A73 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Oppo heeft begin deze maand de Oppo A73 geïntroduceerd. De smartphone beschikt over mid-range specificaties en heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk. De smartphone is nu ook in Nederland verkrijgbaar.

De Oppo A73 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een FHD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels, een MediaTek Dimensity 720 (5G)-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.040 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 8MP grootboeklens en een 2MP zwart-wit lens.

De smartphone heeft een aantrekkelijke adviesprijs meegekregen van 329 euro. Bij Coolblue is de Oppo A73 verkrijgbaar voor slechts 314 euro in de kleur zwart.

via [droidapp]