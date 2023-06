Renders Van Nothing Phone (2) Tonen Subtiele Veranderingen

Op het internet zijn renders opgedoken van de Nothing Phone (2). Volgens deze renders krijgt de tweede smartphone van Nothing enkele subtiele veranderingen. Net als de originele Nothing Phone (1) is de achterkant weer uitgerust met allerlei led-lampjes.

De renders zijn gedeeld door SmartPrix, in samenwerking met tech-lekker OnLeaks. De renders zijn gebaseerd op een testmodel van de Nothing Phone (2). Hierdoor bestaat de kans dat de uiteindelijke versie voor consumenten er iets anders uit komt te zien dan de versie op de renders.

Het valt op dat de led-lampjes op de ronde spoel voor het draadloos laden nu bestaat uit verschillende losse ledstrips. Bij de Nothing Phone (1) is de hele cirkel om deze spoel led-verlichting. Ook heeft de originele Nothing Phone een rechte frame en een rechte achter- en voorkant. Op de renders van de Phone (2) zien we echter een lichtgebogen voor- en achterzijde. Ook het frame heeft een ronde afwerking, waardoor de smartphone makkelijker in je hand ligt.

Als laatste zien we een verschil bij de flitser. De Nothing Phone (2) krijgt namelijk twee ledjes, terwijl de eerste smartphone is uitgerust met één led-lampje.

Aan de linkerkant vinden we de simkaart-slede, de volumeknoppen en de aan/uit-knop. Onderop zitten de speaker en usb-c aansluiting. Nothing heeft zelf al bekendgemaakt dat de Nothing Phone (2) beschikt over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een 6,7-inch scherm. De behuizing bestaat uit 100% gerecycled aluminium en gebruikers ontvangen in ieder geval drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De officiële introductie zal volgende maand plaatsvinden.

