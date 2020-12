Oppo Reno5-serie Officieel Aangekondigd

De Oppo Reno4 is nog maar twee maanden in Nederland verkrijgbaar, maar Oppo heeft in thuisland China nu al de Oppo Reno5-serie geïntroduceerd. De serie bestaat uit drie toestellen, maar Oppo heeft tijdens de introductie alleen details over de Reno5 en Reno5 Pro gedeeld. Details over de Reno5 Pro+ zal Oppo op 24 december delen.

De Oppo Reno5 beschikt over een 6,43-inch 90Hz oled-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels, een Snapdragon 765G-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.300 mAh accu, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Reno5 is in drie kleuren verkrijgbaar en krijgt in China een vanaf adviesprijs mee van 2.699 yuan, omgerekend ongeveer 340 euro.

De Oppo Reno5 Pro heeft bijna dezelfde specificaties, maar het scherm is met 6,55-inch iets groter, de processor is een MediaTek Dimensity 1000+ chipset en de accu heeft een capaciteit van 4.350 mAh. Ook heeft het scherm afgeronde hoeken en is de behuizing is iets smaller. De Reno5 Pro kost in China 3.399 of 3.799 yuan, omgerekend 428 of 480 euro.

Oppo brengt ook de Reno5 Pro+ op de markt. Dit is de krachtigste van de drie modellen, maar veel specificaties heeft Oppo nog niet bekendgemaakt. De officiële introductie zal op 24 december plaatsvinden.

Het is nog onduidelijk wanneer Oppo de Reno5-serie in Europa op de markt zal brengen. Bij de Reno4-serie moesten wij ongeveer 4 maanden wachten.

