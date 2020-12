Oppo Introduceert Oppo A73 5G Met 90Hz-scherm En 5G-ondersteuning

Oppo heeft een nieuwe voordelige smartphone aangekondigd onder de naam Oppo A73 5G. De smartphone brengt voor relatief weinig geld 5G-ondersteuning en degelijke specificaties naar de consument.

De Oppo A73 5G beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een FHD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 720 (5G)-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.040 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 8MP grootboeklens en een 2MP zwart-wit lens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop.

De Oppo A73 5G krijgt een adviesprijs mee van 329 euro en is verkrijgbaar in de kleur Navy Black. De smartphone is vanaf 3 december te koop bij onder andere Coolblue.