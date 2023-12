Design En Specificaties Van Oppo Find X7 Gelekt

Dankzij een nieuw lek zijn we meer te weten gekomen over het design en de specificaties van de Oppo Find X7. Het is nog onduidelijk wanneer de introductie van de nieuwe vlaggenschip-smartphone zal plaatsvinden.

Tech-lekker Max Jambor heeft op zijn twitter-account een afbeelding gedeeld waarop de achterkant van de Oppo Find X7 in twee verschillende kleurencombinaties te zien is. De marketingafbeelding toont dat de behuizing bestaat uit twee delen, waarvan het bovenste gedeelte (met daarin de camera-module) een zilveren afwerking heeft en het onderste deel een meer leren afwerking heeft. De ronde camera-module is opvallend groot en bestaat uit vier lenzen. Op de afbeelding zien we waarschijnlijk de Pro- of Ultra-uitvoering van de Oppo Find X7.

I love the dual-tone finish! pic.twitter.com/hI0JbsUlF5 — Max Jambor (@MaxJmb) December 18, 2023

Volgens de bron Digital Chat Station is de reguliere Oppo Find X7 uitgerust met een 50MP LYT808-hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP telelens. Het gaat om een OmniVision OV64B-sensor met 3x optische zoom. De Pro- en Ultra-uitvoeringen krijgen nog een tweede zoomlens met 6x optische zoom. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [AW]