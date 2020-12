Android 11 Voor Sony Xperia 1 II Nu Te Downloaden

Sony heeft de Android 11-update voor de Sony Xperia 1 II uitgerold in Nederland. De update komt gefaseerd binnen bij de gebruikers van de smartphone en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

We wisten dat Sony van plan was om de Android 11-update in de week van kerst uit te rollen naar de Xperia 1 II vlaggenschip-smartphone. Uit meldingen van Nederlandse gebruikers blijkt dat de update nu is aangekomen in ons land. De update met versienummer ‘58.1.A.0.91’ is 935MB groot en brengt naast een aantal verbeteringen ook de beveiligingspatch van november 2020 met zich mee.

Gebruikers krijgen toegang tot meer privacyfuncties, een menu voor de smarthomebediening en een nieuwe mediabediening. Ook heeft de Cinema Pro-app nu ondersteuning voor 4K HDR 120fps slow motion video’s en heeft de Photo Pro-app een nieuwe MR-modus gekregen waarin je veelgebruikte opties kunt opslaan. Als laatste zijn er nieuwe wallpapers toegevoegd, heeft de BatteryCare meer opties gekregen en zijn er nu 5G + 4G dual-SIM dual-standby-mogelijkheden.

Gebruikers van de Sony Xperia 1 II kunnen de Android 11-update nu downloaden. In januari rolt de update uit naar de Sony Xperia 5 II en de Sony Xperia 10 II. In february zijn de Sony Xperia 1 en de Sony Xperia 5 aan de beurt.

