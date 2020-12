OnePlus Bevestigt Komst Van ‘OnePlus Watch’

Er gaan al langer geruchten rond over de eerste smartwatch van OnePlus, maar de Chinese fabrikant heeft lange tijd ontkent dat het bedrijf werkt aan een wearable. Daar komt nu echter verandering in, want nadat eerder deze week opnieuw berichten opdoken over een WearOS-smartwatch heeft Pete Lau deze geruchten nu bevestigd.

Berichten over de komst van een OnePlus wearable gaan al een hele tijd rond. Verschillende bronnen spraken eerder dit jaar over een lancering van de OnePlus Watch tegelijk met de Nord N10 5G en de Nord N100. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Onlangs doken echter nieuwe geruchten op die spraken over een samenwerking tussen OnePlus en Google voor WearOS. Pete Lau heeft op Twitter gereageerd op de laatste berichten.

“Veel van jullie willen een horloge, en zoals jullie misschien al gehoord hebben – wij maken er een, die begin volgend jaar gelanceerd zal worden. Wensen komen uit.”

OnePlus zal de smartwatch begin 2021 introduceren. Een exacte datum heeft Lau niet gegeven, maar de kans is groot dat de onthulling tegelijk zal plaatsvinden met de introductie van de OnePlus 9. Deze smartphone krijgen we mogelijk in maart al te zien. Specificaties van de OnePlus Watch hebben we nog niet, maar OnePlus zou in ieder geval hebben gekozen voor een rond scherm.

via [AW]