Renders Van Xiaomi Mi 11 Met Snapdragon 888-chipset Opgedoken

Xiaomi zal morgen de Xiaomi Mi 11 officieel introduceren, maar de nieuwe vlaggenschip-smartphone is nu al gezien op de onderstaande renders. We zien onder andere de camera-module met zeer grote 108MP hoofdlens en het scherm met afgeronde randen.

Renders die verschenen op de Chinese website Weibo tonen een vierkante camera-module met afgeronde randen. We zien de grote 108MP hoofdlens met daaromheen vermoedelijk een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De renders tonen de Xiaomi Mi 11 in de kleuren zwart, wit, paars en blauw.









Er zijn ook een aantal hands-on foto’s opgedoken die overeenkomen met de bovenstaande renders. De foto’s tonen dat de Xiaomi Mi 11 draait op Android 11 met de MIUI 12-schil en dat er 12GB werkgeheugen aanwezig is. De Xiaomi Mi 11 is de eerste smartphone met de nieuwe Snapdragon 888-processor van Qualcomm. Dit is de krachtigste processor van het bedrijf en de chipset heeft een ingebouwde 5G-modem.





Xiaomi zal de Mi 11 op 28 december officieel introduceren.

via [tweakers]