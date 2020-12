Dé gids voor mobiele veiligheid

We lopen tegenwoordig allemaal rond met een telefoon in onze handen. Het grote voordeel van deze smartphones is natuurlijk dat je altijd en overal in contact staat met wie je maar wilt. Toch zijn er ook een aantal belangrijke veiligheidsaspecten die belangrijk zijn, maar waar weinig aandacht aan wordt besteed. Daarom hebben we hieronder een eenvoudige gids opgesteld met tips die gemakkelijk door te voeren zijn. Op die manier is jouw apparaat direct een stuk veiliger!

Wachtwoorden, wachtwoorden, wachtwoorden

Precies, drie keer hetzelfde! Is dit ook precies wat jij doet? Voor vrijwel elk account hetzelfde of een variatie op hetzelfde wachtwoord? Dit is eigenlijk heel erg slecht voor je beveiliging. Wanneer namelijk één wachtwoord gekraakt wordt, is de kans groot dat ze ook toegang hebben tot jouw andere accounts. Het is daarom aan te raden om verschillende wachtwoorden te gebruiken. Hiervoor kun je gebruikmaken van een wachtwoord manager.

Met één master wachtwoord heb jij toegang tot al jouw wachtwoorden. In deze wachtwoordmanager is het tevens mogelijk om wachtwoorden te genereren. Op die manier heb kun je tekens, cijfers en letters gebruiken om jouw wachtwoorden door de computer te laten samenstellen. Hierdoor is jouw wachtwoord op geen enkele manier aan je geboortedatum, hobby of favoriete huisdier verbonden. Heel eenvoudig dus!

Daarnaast is het ook aan te raden om geen persoonlijke data te gebruiken in je wachtwoord. Denk daarbij aan de hierboven genoemde hobbys, huisdieren of specifieke data. Deze data zijn namelijk gemakkelijker te achterhalen en kunnen ook eenvoudig gehackt worden door hackers. Dit is dan ook de reden dat veel mensen willekeurige cijfers en letters gebruiken voor een goed wachtwoord.

De laatste tip die we je kunnen geven met betrekking tot wachtwoorden, is om deze niet op te schrijven. Daarbij refereren we naar het fysiek opschrijven van wachtwoorden én het bijhouden van wachtwoorden in bijvoorbeeld notities. Dit is namelijk voor hackers een zeer eenvoudige plek om je wachtwoorden te achterhalen. Ze zijn vaak niet beschermd, wat ervoor zorgt dat ze voor iedereen vrij toegankelijk zijn mits ze toegang hebben tot jouw telefoon.

Anoniem internetten

Met een VPN heb jij de mogelijkheid om anoniem op het internet te surfen. Hierdoor wordt de data die je uitwisselt met het internet namelijk versleuteld. Op die manier kunnen hackers de data niet onderscheppen en er andere dingen mee doen. Een ander belangrijk voordeel van een VPN is het omzeilen van locatiebeperkingen. Dit is vooral van toepassing als je bijvoorbeeld series en films op Netflix wilt kijken. Wanneer je namelijk verbinding maakt met een VPN-server, neemt jouw device het IP-adres van de server aan. Hierdoor lijkt het alsof jij je op een andere locatie bevindt. Verbind je met een server in Amerika, dan kun jij de series en films kijken die in Amerika op Netflix staan.

Installeer je updates

De updates op je smartphone uitvoeren? Het komt eigenlijk nooit uit en niemand heeft er zin in. Toch is het een extreem belangrijk onderdeel van jouw beveiliging. Na verloop van tijd plaatsen ontwikkelaars de updates namelijk op het internet zodat andere bedrijven er ook iets mee kunnen doen. Toch geeft het hackers ook de mogelijkheid om te beoordelen waar de veiligheidslekken zitten bij apparaten die de updates nog niet hebben doorgevoerd. Voer jij je updates niet door, dan weten hackers precies hoe ze toegang kunnen krijgen tot jouw telefoon. Dit is dan ook de reden dat het installeren van updates enorm belangrijk is!

Download de juiste apps

Tegenwoordig zijn natuurlijk overal apps voor beschikbaar. Toch is het wel verstandig om op te letten met de apps die je download. Er staan, ook in bijvoorbeeld de Google Play Store, enorm veel apps die niet legitiem zijn en die er alleen op gericht zijn om data te ontfutselen. Kijk daarom goed naar de ontwikkelaar, de taal in de beschrijving en de reacties die zijn achtergelaten. Op die manier kun je achterhalen of het een legitieme app is. Met deze tips zorg jij er op een eenvoudige manier al voor dat je telefoon een stuk veiliger is en dat je met een gerust hart gebruik kunt maken van het internet. Heb je zelf nog andere essentiële tips? Laat het ons dan weten in de reacties!