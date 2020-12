Krachtige Vivo X60 (Pro) Met Exynos 1080-chipset Aangekondigd

Vivo heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Vivo X60 en Vivo X60 Pro zijn de eerste smartphones die gebruikmaken van Samsung’s Exynos 1080-chipset. Ook zijn de camera’s van de toestellen uitgerust met een gimbal-technologie voor stabiele beelden.

Qua specificaties lijken de Vivo X60 en X60 Pro heel veel op elkaar. Beide toestellen beschikken over een 6,56-inch OLED-scherm met een resolutie van 2.376 x 1.080 pixels, een Samsung Exynos 1080-chipset, 12GB werkgeheugen (de Vivo X60 is ook verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen) en 128GB of 256GB opslagruimte. De Vivo X60 heeft een 4.300 mAh accu en de Vivo X60 Pro heeft een 4.200 mAh accu. Beide smartphones hebben ondersteuning voor 33 watt snelladen.

Het grootste verschil zien we bij de camera’s. De Vivo X60 beschikt over een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 13MP lens voor het maken van portretfoto’s. De Vivo X60 heeft naast deze lenzen ook nog een 8MP-telefotocamera met 5x optische zoom.

Momenteel is de Vivo X60 (Pro) alleen in China beschikbaar. We weten nog niet of de smartphones ook naar Europa komen.

via [AW]