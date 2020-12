“Specificaties Van Sony Xperia 1 III Gelekt”

Sony is van plan om volgend jaar een nieuwe high-end smartphone te introduceren onder de naam Sony Xperia 1 III. Mogelijk zijn nu de eerste specificaties van de smartphone uitgelekt.

Het Twitter-account TheGalox_ deelde een aantal specificaties van de Sony Xperia 1 III. TheGalox_ is een onbekende Twitter-account, waardoor we de geruchten wel met een korrel zout moeten nemen. Volgens de bron krijgt de Xperia 1 III net als zijn voorganger een 6,5-inch OLED-scherm met een 4K-resolutie van 3840 bij 1644 pixels en hdr-ondersteuning. De piekhelderheid zou 15 procent hoger zijn dan bij zijn voorganger.

Intern vinden we volgens het bericht een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop en de smartphone heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk. De behuizing is waterdicht met een IP65/68-certificering. De Sony Xperia 1 III zou net zo veel kosten als de Sony Xperia 1 II. De Sony Xperia 1 II verscheen in Nederland op de markt voor 1199 euro.

via [androidplanet]