Oppo Start Uitrol Android 11 Voor OPPO Find X2 Pro

Oppo is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Oppo Find X2 Pro. De Android 11-update komt samen de ColorOS 11-schil en rolt later ook uit naar de andere toestellen in de Find X2-serie.

De ColorOS 11-schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een Always On Display, Three-Finger Translate, Flexdrop en Super Power Saving-modus. De update is 3.76 GB groot en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

De OPPO Find X2 Pro is een krachtige smartphone met een 6,7-inch QHD AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een waterdichte behuizing, een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4260 mAh accu, een 48 MP hoofdcamera, een 13 MP telecamera met 5x optische zoom en een 48 MP groothoekcamera.