Samsung Rolt Android 11 Uit Voor Galaxy Note 10

Nadat Samsung eerder al een Android 11-update uitrolde naar de vlaggenschip-smartphones van het bedrijf, is de Zuid-Koreaanse fabrikant nu in Duitsland begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy Note 10. We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten totdat de update ook in Nederland uitrolt.

Veel Samsung-smartphones die in 2020 op de markt verschenen hebben inmiddels een update naar Android 11 ontvangen. Daarom focust Samsung zich nu op de smartphones uit 2019. De update voor de Galaxy Note 10 is al afgerond en rolt nu uit in Duitsland, zo blijkt uit meldingen van Duitse gebruikers. Ook de Galaxy Note 10 Plus ontvangt de update en onlangs kwam de Android 11-update ook al binnen bij Spaanse Galaxy S10-gebruikers. We verwachten dat Android 11 voor de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus binnen enkele dagen ook in Nederland en België beschikbaar is.

Android 11 komt samen met de One UI 3.0-schil die een aangepaste lay-out heeft gekregen en eenvoudiger te bedienen is. Ook kun je het scherm ontgrendelen of vergrendelen door twee keer op het scherm te tikken, zijn de widget van het always-on scherm verbeterd, krijg je toegang tot meer privacy-functies en nog veel meer. Heb je de Android 11-update al ontvangen? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

