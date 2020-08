Motorola Moto G9 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft in India een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De Motorola Moto G9 beschikt onder andere over een driedubbele rear-camera en een 5000 mAh accu. We verwachten dat de smartphone de komende weken ook naar Europa komt.

De Moto G9 beschikt over een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie, een Snapdragon 662-processor, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 20 watt snelladen, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een NFC-chip, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Motorola Moto G9 draait op Android 10 en is verkrijgbaar in de kleuren Forrest Green en Sapphire Blue. In India krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 11,499 roepies, omgerekend ongeveer 130 euro. In Europa zal de adviesprijs wat hoger uitvallen, maar over de Europese lancering heeft Motorola nog niks bekendgemaakt.

via [AW]