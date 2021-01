Voordelige Samsung Galaxy M02s Officieel Aangekondigd

Samsung heeft in India een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Galaxy M02s heeft een groot scherm en een grote accu en krijgt in India een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 99 euro.

De Galaxy M02s heeft een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1560 x 720 pixels, een plastic behuizing en aansluitingen voor een 3.5mm koptelefoon en een microSD-kaart. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 450-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu die nog gebruik maakt van een micro-usb-aansluiting, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Galaxy M02s draait op Android 10 en is in India verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en rood.





De Samsung Galaxy M02s komt voorlopig niet naar Nederland. Het is nog onduidelijk of de smartphone in de toekomst alsnog in ons land zal worden uitgebracht.

