“Scherm Van Samsung Galaxy S21 Ultra Kan QHD-resolutie met 120Hz tonen”

Op 14 januari zal Samsung de Galaxy S21-serie introduceren, maar details over de nieuwe vlaggenschip-smartphones duiken inmiddels bijna dagelijks op. Dit keer is er informatie uitgelekt over het scherm van de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy S21 Ultra een 6,8-inch AMOLED-scherm met een QHD-resolutie en verversingssnelheid van 120Hz. De betrouwbare tech-lekker IceUniverse schrijft op Twitter dat het scherm ook op de hoogste resolutie gebruik kan maken van de 120Hz verversingssnelheid. Er worden dus geen compromissen gesloten waardoor het scherm op elk moment een hoge verversingssnelheid gebruikt en vloeiende beelden toont.

Bij de Galaxy S20-toestellen moeten gebruikers momenteel kiezen tussen full-hd-resolutie met 120Hz of QHD-resolutie met een 60Hz-verversingssnelheid. Vermoedelijk kunnen de reguliere Galaxy S21 en de S21 Plus géén 120Hz met QHD-resolutie weergeven, omdat deze schermen naar verwachting een full-hd-resolutie hebben.

Alle drie de Galaxy S21-smartphones maken gebruik van de nieuwste en krachtige Exynos-processor met 5G-ondersteuning. De Galaxy S21 Ultra zou daarnaast overweg kunnen met de S Pen. Na de officiële introductie op 14 januari zullen wij alle details op een rijtje zetten.

via [androidplanet]