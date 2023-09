Samsung Galaxy S23 FE Opgedoken Bij Keuringsinstantie

De Samsung Galaxy S23 FE is opgedoken in de database van keuringsinstantie TENAA. We weten dankzij verschillende lekken nu hoe de Galaxy S23 FE er uit komt te zien en over welke specificaties de Fan Edition beschikt.

Waar de Fan Edition bij de Galaxy S22-serie nog ontbrak, keert de voordeligere variant van de vlaggenschip-smartphone bij de Galaxy S23 weer terug. Volgens de geruchten beschikt de Galaxy S23 FE over een 6,3-inch Full-HD+ AMOLED-scherm, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4370 mAh accu, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

Het model die bij de keuringsinstantie TENAA is opgedoken maakt gebruik van een Snapdragon 8 Gen 1-processor, maar volgens de geruchten is de Europese versie uitgerust met een Exynos 2200-processor. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de smartphone meet 158,0 x 76,5 x 8,2 millimeter. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]