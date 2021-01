Goedkope Samsung Galaxy A02s Nu In Nederland Verkrijgbaar

Samsung heeft onlangs twee nieuwe smartphones aangekondigd onder de namen Galaxy A12 en Galaxy A02s. Eerder schreven wij al dat de Galaxy A12 nu in Nederland te koop is, maar de nog goedkopere Galaxy A02s is nu ook in ons land verkrijgbaar. De smartphone kost slechts 149 euro.

De Samsung Galaxy A02s beschikt over een 6,5-inch HD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een druppelnotch voor de selfie-camera, een 1,8GHz octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Een vingerafdrukscanner ontbreekt en de smartphone draait uit de doos op Android 10.

De Galaxy A02s is nu in Nederland te koop voor 149 euro in de kleuren zwart en wit. De smartphone is onder andere verkrijgbaar via Belsimpel en binnenkort via Coolblue. Ben je opzoek naar een iets uitgebreidere smartphone dan kun je de Galaxy A12 kopen voor 179 euro.

via [androidplanet]