Honor Band 6 Wereldwijd Aangekondigd

Nadat Honor de Honor Band 6 eerder al in China introduceerde heeft Honor de wearable nu voor de rest van de wereld aangekondigd. De Honor Band 6 is een fitnesstracker met een groot rechthoekig scherm en meerdere sensoren.

De Honor Band 6 heeft een veel groter scherm gekregen dan zijn voorganger. Het gaat om een 1,47-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 368 x 194 pixels en licht gebogen schermranden. Ook heeft de fitnesstracker een hartslagsensor en een SPo2-bloedzuurstofmeter. De Honor Band 6 herkent 10 verschillende spotactiviteiten, kan je slaapkwaliteit analyseren en kan vrouwen informeren over hun menstruatiecyclus. Daarnaast kun je met de wearable notificaties ontvangen en muziek bedienen. De behuizing is waterdicht tot 50 meter diep en de accu gaat tot 14 dagen mee.

De Honor Band 6 heeft een adviesprijs meegekregen van omgerekend ongeveer 29 euro, maar we hebben geen informatie over een lancering in de Benelux.

via [AW]