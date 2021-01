Samsung Galaxy Z Fold 2 Ontvangt Android 11-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 met de One UI 3.0-schil voor de Galaxy Z Fold 2. De update rolt als eerste uit naar gebruikers in Duitsland. De update brengt een hoop verbeteringen met zich mee.

Samsung is in Duitsland begonnen met de uitrol van One UI 3.0 voor de Galaxy Z Fold 2, aldus Sammobile. One UI 3.0 is de nieuwste versie van Samsung’s software-schil die is gebaseerd op Android 11. Binnen enkele dagen zal de update ook uitrollen naar andere landen, waaronder Nederland en België.

De update met versienummer F916BXXU1CTLL brengt een hoop verbeteringen met zich mee, waaronder de beveiligingspatch van januari 2021. One UI 3.0 heeft een aangepaste interface gekregen die frisser overkomt en eenvoudiger te bedienen is. Ook zijn de Samsung-apps aangepakt, heeft het snelle instellingen-menu een nieuw ontwerp gekregen, zijn de widgets voor het always-on scherm verbeterd en nog veel meer.

Samsung heeft One UI 3.0 eerder al uitgerold naar de Galaxy S20-serie, de Galaxy Note 20-serie, de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy S10 Lite.

via [AW]