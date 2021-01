Budget-smartphones Alcatel 1S en 3L Aangekondigd

Alcatel heeft tijdens de CES twee nieuwe smartphones aangekondigd die een adviesprijs meekrijgen van onder de 150 euro. De Alcatel 1S en de Alcatel 3L hebben een groot scherm en draaien beide op Android 11.

De Alcatel 1S (2021) is met een adviesprijs van slechts 109 euro de goedkoopste van de twee toestellen. De smartphone beschikt over een 6,52-inch HD+-scherm, een octa-core processor van MediaTek, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De behuizing heeft een IP52-certificatie gekregen en de smartphone is later dit jaar in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Elegant Black en Twilight Blue.

De Alcatel 3L (2021) beschikt ook over een 6,52 inch-scherm met een HD+-resolutie, een MediaTek octa-core-processor, een 4.000 mAh accu en een IP52-behuizing. Wel heeft de Alcatel 3L 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De driedubbele camera heeft een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. In de druppelnotch zit een 8MP selfie-camera. De Alcatel 3L is later dit jaar in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Jewelry Black en Jewelry Blue Blue voor een adviesprijs van 149 euro.

