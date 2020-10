Samsung Galaxy A42 5G Nu Te Bestellen In Nederland

De Samsung Galaxy A42 5G, een mid-range 5G-smartphone, is nu te bestellen in Nederland. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 379 euro en zal in november geleverd worden.

De Galaxy A42 5G is een mid-range toestel die beschikt over een 6,6-inch scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een Snapdragon 690-processor met 5G-modem, een 5000mAh accu, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart, een in-display vingerafdrukscanner, een 20MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultra groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Galaxy A42 5G draait uit de doos op Android 10 met de One UI 2.5-schil. Je kunt de smartphone bij Coolblue voor 379 euro bestellen in de kleuren wit, grijs en zwart.

