Eerste Renders Van Sony Xperia 10 III Gelekt

Op het internet zijn verschillende renders opgedoken waarop de Sony Xperia 10 III te zien zou zijn. De smartphone heeft een herkenbaar design met aan de achterkant een driedubbele camera.

De onderstaande beelden zijn afkomstig van de betrouwbare tech-lekker OnLeaks. We zien dat Sony nog steeds erg achterloopt op het gebied van dunne schermranden. Zowel boven als onder het scherm zien we relatief dikke schermranden. Hierdoor ziet de Sony Xperia 10 III er bijna hetzelfde uit als zijn voorganger.







We weten dat de Xperia 10 III opnieuw is uitgerust met dubbele speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. In de rand boven het scherm zit een 8MP selfie-camera en achterop vinden we een driedubbele camera met vermoedelijk een 12MP hoofdlens, een 8MP telepens en een 8MP groothoeklens. Het scherm is 6,0-inch groot en heeft een 21:9-beeldverhouding. Overige specificaties zijn nog niet uitgelekt.

We weten nog niet wanneer Sony de Xperia 10 III officieel zal introduceren.

via [AW]