Motorola Edge S Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week de opvolger van de Motorola Edge aangekondigd. De Motorola Edge S is een high-end smartphone met een groot scherm, een Snapdragon 870-processor en een grote accu.

Motorola richtte zich voorheen voornamelijk op de mid-range en budget-markt, maar sinds de introductie van de Motorola Edge is de fabrikant ook actief op de high-end markt. Zojuist heeft Motorola de opvolger aangekondigd, die de naam Edge S heeft meegekregen. De smartphone beschikt onder andere over een 6,7-inch LCD-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, de nieuwe Snapdragon 870-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

In het scherm zien we twee ronde uitsparing voor een dubbele selfie-camera met een 16MP hoofdlens en 8MP groothoeklens. Achterop zit een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Momenteel is de Motorola Edge S alleen voor de Chinese markt aangekondigd. We weten nog niet wanneer we de smartphone in Europa kunnen verwachten.

