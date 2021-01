Zo bescherm je je mobiele telefoon zo goed mogelijk

Het is iedereen wel eens gebeurd: je hebt je mobiel in de hand, struikelt of raakt afgeleid en hij valt zomaar op de grond. Vervolgens zit er een grote barst in je scherm. Dat is natuurlijk iets wat je zoveel mogelijk wilt voorkomen en om dat te doen is het belangrijk je mobiel zo goed mogelijk te beschermen. Er zijn veel verschillende manieren om te zorgen dat je mobiel zo goed mogelijk beschermd is. In dit artikel hebben wij er een aantal voor jou op een rijtje gezet!



Gebruik een goed telefoonhoesje

Wanneer je een nieuwe mobiele telefoon koopt is het eerste wat je daarna bestelt waarschijnlijk een nieuw telefoonhoesje. Er zijn duizenden verschillende soorten op de markt, in alle kleuren, vormen en materialen die je je maar kunt bedenken. Telefoonhoesjes zijn een echte accessoire geworden, dus is het best wel logisch dat veel mensen eerder naar het uiterlijk van een hoesje kijken dan naar de daadwerkelijke bescherming die deze biedt. Daar is natuurlijk op zich niets mis mee, maar als je je mobieltje zo goed mogelijk wil beschermen is het belangrijk daar het goede telefoonhoesje voor te kiezen. Want naast dat een hoesje je telefoon beschermt als deze valt, geeft hij je ook meer grip als je je telefoon vast hebt. Voor optimale bescherming aan zowel de voorkant als achterkant van je telefoon, is een flipcase of bookcase hoesje de beste keuze. Als dit niet helemaal je smaak is, kun je ook voor een wat dikker hardcase hoesje gaan. Er zijn genoeg mooie telefoonhoesjes die tegelijkertijd ook genoeg bescherming bieden. Kijk bijvoorbeeld eens tussen deze Huawei P40 Lite hoesjes.



Plak een screenprotector op je scherm

Sommige mensen zweren er al jaren bij, andere mensen hebben er nog nooit van gehoord: de screenprotector. Een screenprotector is een vrijwel onzichtbaar laagje dat je op je scherm plakt voor extra bescherming. Op het moment dat je dan je mobiele telefoon laat vallen, komt de eventuele barst in de screenprotector in plaats van in het echte scherm. Dit maakt screenprotectors essentieel voor mensen die wat onhandig zijn, of gewoon voor iedereen die liever geen barst in zijn scherm wil. Screenprotectors zijn verkrijgbaar van verschillende materialen, zoals plasticfolie en glas. Voor de allerbeste bescherming wordt glas aangeraden, aangezien hier het minst snel krassen op komen en dit het minst zichtbaar is.



Koop een popsocket

Eén van de manieren waarop de meeste ongelukken gebeuren met mobiele telefoons is doordat men ze laat vallen. Dat is best begrijpelijk, aangezien je soms zelfs met een hoesje weinig grip hebt. Gelukkig is daar een goede oplossing voor, namelijk de popsocket. Dit is een soort van knop die je achterop je telefoon plakt. Vervolgens kun je hem hier makkelijk aan vast houden en laat je hem minder snel vallen. De popsocket is ook handig als een soort standaard waarmee je je mobiel op zijn zijkant kan laten staan, bijvoorbeeld om handsfree een filmpje te kijken.



Wees voorzichtig

Dit ligt natuurlijk best wel voor de hand, maar dat maakt dit punt niet minder belangrijk. Om je mobiele telefoon zo goed mogelijk te beschermen, moet je er voorzichtig mee zijn. Stop hem in een apart vakje van je tas, laat hem zo min mogelijk vallen (daar zullen de vorige tips hopelijk al bij helpen), gebruik hem als hij niet waterdicht is niet in de buurt van water, etc. Als je je mobiel wat langer hebt, wordt je er vaak automatisch minder voorzichtig mee. Maar zolang je er bewust mee bezig blijft je mobiel te beschermen, zullen er minder ongelukken gebeuren.



Bescherm je mobiel van binnen

Invloeden van buitenaf kunnen je mobiele telefoon kapot maken, maar de binnenkant van je telefoon kan ook in de problemen raken. Zorg daarom altijd dat je je software-updates op tijd installeert en je een goed wachtwoord of een pincode hebt. Want wanneer je mobiel gehackt wordt, heb je niks meer aan de bescherming die aan de buitenkant zit.

