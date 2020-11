OnePlus Renders Tonen Vlak Scherm En Driedubbele Camera

De eerste beelden van de OnePlus 9, de aankomende vlaggenschip-smartphone van de Chinese fabrikant, zijn gedeeld door de website 91Mobiles. Het design lijkt grotendeels op die van zijn voorganger, maar we zien ook een aantal interessante veranderingen.

De bovenstaande afbeelding toont de vermeende CAD-renders van de OnePlus 9 (Pro). We zien aan de voorkant een vlak scherm met in de linkerbovenhoek een uitsparing voor de selfie-camera. De randen rondom het scherm zijn erg dun en we zien geen uitsparing voor de speaker. Het is mogelijk dat de speaker zit verwerkt in het scherm.

Achterop zien we de meest opvallende wijziging. De rechthoekige camera-module lijkt namelijk erg veel op die van de Samsung Galaxy Note-toestellen. In de module zien we drie rondjes, twee grote en één kleine. Het is nog onduidelijk welke sensoren hierin zitten.

Over de interne specificaties weten we nog niet veel, maar we verwachten een Snapdragon 875-processor, een 120Hz-scherm en een grote “5000 mAh” accu. OnePlus zou de OnePlus 9 dit keer eerder op de markt brengen om beter te concurreren met de vlaggenschip-smartphones van andere fabrikanten. De introductie zal dit keer waarschijnlijk al in maart plaatsvinden.

via [AW]