Samsung Galaxy A51 Ontvangt Android 11-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 met de One UI 3.0-schil voor de Galaxy A51. Gebruikers in Rusland ontvangen de update als eerste, maar we verwachten dat de update ook snel aankomt in Nederland en België.

Samsung’s bestverkochte smartphone van 2020 ontvangt nu een update naar Android 11. Gebruikers van de Galaxy A51 kunnen dankzij de update gebruikmaken van verschillende nieuwe functies waaronder eenmalige toestemmingen, bubbels voor chat-apps en de nieuwe mediabediening in het notificatiecentrum. Ook is de interface van One UI 3.0 aangepast voor snellere en eenvoudigere bediening en brengt de update de beveiligingspatch van februari 2020 met zich mee.

De One UI 3.0-update met versienummer A515FXXU4DUB1 rolt nu uit in Rusland. Als er geen problemen opduiken zal de update snel in de rest van de wereld worden uitgerold.

via [AW]