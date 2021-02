Samsung Galaxy M21 Ontvangt Android 11-update

Samsung is de laatste tijd heel actief bezig met de uitrol van updates. Nadat de high-end en mid-range smartphones van Samsung eerder al een One UI 3.0-update ontvingen zijn inmiddels ook de budget-smartphones uit de M-serie aan de beurt. Zo kunnen onder andere gebruikers van de Galaxy M21 de Android 11-update nu downloaden.

Een paar dagen terug startte Samsung de uitrol van One UI 3.0 voor de Galaxy M31s. Nu komt dezelfde update ook binnen op de Galaxy M21. Nederlandse gebruikers laten weten dat de update ook al in Nederland te downloaden is en dat de update de beveiligingspatch van januari met zich meebrengt.

One UI 3.0 is gebaseerd op Android 11 en brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Een aantal toevoegingen zijn meer privacy-opties, verbeterde notificaties, een schermopname functie, een eenvoudigere interface en nog veel meer.

Hebben jullie de One UI 3.0-update al ontvangen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [droidapp]