Uitrol One UI 3.1-update Voor Galaxy S20 FE Stopgezet

Gisteren schreven wij dat Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 3.1 voor de Galaxy S20 FE. Maar uit nieuwe berichten blijkt dat Samsung de uitrol tijdelijk heeft stopgezet. Een reden hiervoor is niet gegeven, maar waarschijnlijk heeft het te maken met een bug in de update.

De One UI 3.1-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder toegang tot Director’s View, 8K Video Snap, achtergronden voor telefoongesprekken, een gum in de Galerij-app waarmee ongewenste objecten uit foto’s kunnen worden gehaald, een verbeterde Single Take-functie in de camera-app en een geoptimaliseerde Knox Vault.

De update rolde ook uit naar gebruikers in Nederland en België, maar mensen die de update nog niet hebben gedownload moeten nu dus wat langer wachten. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de uitrol van One UI 3.1 hervat.

via [AW]